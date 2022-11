El CB Igualada va acabar cedint davant d’un AB Premià que va aprofitar el seu avantatge físic per endur-se la victòria, a la pròrroga, per 59-68. Les igualadines van plantar cara els quaranta minuts de l’enfrontament, però el cansament acumulat i la falta d’algunes de les jugadores locals lesionades els va passar factura en els cinc minuts de temps extra, en què només van poder anotar 1 punt pels 10 encistellats per les visitants. Les anoienques procuraran recuperar com més aviat millor les jugadores lesionades per tornar a gaudir d’un bon fons d’armari.