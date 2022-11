El CB Navàs suma la sisena victòria de la temporada, la tercera consecutiva, per 57-66 i dominant en gairebé tot moment el marcador i el ritme del partit.

Els bagencs es van imposar a un Roser que, com de costum, es va mostrar molt rocós al darrere. Els visitants van marcar el ritme des de l’inici de l’enfrontament, tot i que no van aconseguir acabar de trencar el partit i poder guanyar amb facilitat fora de casa, però algunes errades penalitzades pels locals van propiciar que, al final dels tres primers quarts, la igualtat regnés al marcador i els visitants només gaudissin d’un avantatge de 2 punts (49-51).

En el darrer període els navassencs van augmentar encara més la intensitat defensiva i van fer lluir la seva condició de segona millor defensa de la competició per assecar l’atac local i només permetre 8 punts. Aquest canvi va afavorir també l’atac visitant, que va poder córrer i fer atacs ràpids per aconseguir un avantatge de 7 punts a falta de 5 minuts per acabar el partit. L’encert en els moments decisius i la capacitat del Navàs per guanyar els partits amb finals igualats va donar als visitants una nova victòria a domicili, la sisena del curs i la tercera consecutiva.

Els navassencs jugaran el proper cap de setmana, a casa, contra El Olivar i intentaran aconseguir una altra victòria.