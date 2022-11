Empat insuficient al terreny de joc de la UE Tàrrega. Després d’encaixar dues derrotes consecutives contra la UE Rubí (6 a 1) i la UD San Mauro (2 a 3), el FC Pirinaica va tornar a puntuar al feu de l’antepenúltim classificat (1 a 1). Tot i això, els manresans haurien pogut signar la tercera victòria a la lliga si haguessin exhibit més encert rematador i no s’hagués produït l’errada defensiva que va propiciar el gol de l’empat. Els vermells van optar per una estructura d’equip més ofensiva de l’habitual a terres targarines (4-4-2). Sergi Vilalta va endarrerir la seva posició i Felipe Guerrero Pipe i Ferran Rabassa van configurar el duet de davanters del conjunt manresà. L’opció del tècnic Eladi Gallego va fructificar i els visitants van dominar el tempo del partit durant tot el primer període. Sergi Vilalta va protagonitzar dues accions de perill i Toni Castaño una tercera, però qui va flirtejar amb el gol, dues vegades, va ser Felipe Guerrero Pipe. Primer, l’incisiu davanter va aprofitar la manca d’entesa entre el porter local i un defensa per pispar la pilota i rematar a gol a boca de canó. Un defensa targarí el va evitar sobre la mateixa línia de gol. Després, Yeray Martín va refusar l’enverinat xut del davanter manresà.

L’escenari no es va modificar a l’inici de la represa i Matthew Rodríguez va estar a punt d’avançar el seu equip en rematar dos córners. Per fi, un servei de falta indirecta dins l’àrea de penal dels amfitrions va permetre a Marcel Bellido avançar el seu equip a l’electrònic (min 52). Tot seguit, la gardela de Jesús Peñarrubia va estar a punt d’esdevenir el gol de la sentència, però va sortir fregant el pal. Tot i això, la victòria semblava encarrilada quan una errada defensiva va facilitar a Julià Jou el gol de l’empat (min 78). El FC Pirinaica davalla fins a l’onzena posició.