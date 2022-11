El Joanenc va saber jugar les seves cartes i es va imposar (0-3) al Puig-reig en un partit intens i igualat. És el primer partit que els del Berguedà perden a casa des de la temporada 2020-21, ja que la temporada passada van quedar invictes al seu feu i aquesta hi comptaven els partits per victòries.

A la primera meitat, el Puig-reig va portar la iniciativa en un partit molt igualat i amb moltes amonestacions per protestar, però, malgrat tenir ocasions, cap dels dos equips va aconseguir avançar-se.

No va ser fins al segon temps que, després d’un clar penal, Arnau Estruch va avançar els bagencs. Això va desconcertar els locals, que fins aleshores controlaven el partit, i que es van llançar a l’atac, a la recerca de l’empat. Però el Joanenc va saber aguantar la pressió i, en dos contraatacs, Ricardo Sánchez i Dani Galván van marcar per segellar la victòria visitant. El Puig-reig va acabar amb deu per l’expulsió, als instants finals del matx, de Xavier Carreras, per doble groga.