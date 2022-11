El Grup Via CB Artés va veure com es trencava la ratxa de cinc victòries consecutives a la Copa Catalunya i va ser clarament derrotat (83-66) per un Natació Sabadell que, tot i trobar-se fins aquest cap de setmana dues victòries per sota del seu rival, es va mostrar superior i va merèixer la victòria. De fet, el conjunt vallesà ja es va avançar des dels primers moments. Un parcial d’11-0 en el tram inicial del primer període va deixar un 13-2 en el marcador que ja va provocar que els bagencs haguessin de jugar a contra corrent. Als visitants els va costar molt aturar Reyes, autor de vuit punts gairebé consecutius. De tota manera, van poder reduir mínimament el resultat abans del primer descans gràcies als tirs lliures.

En el segon quart va semblar que les coses es podien canviar quan els artesencs es van situar a dos punts (27-25). Però una nova estrebada sabadellenca en els instants finals va tornar a deixar la diferència en deu (40-30). Va ser en els minuts centrals del tercer quart quan el Natació Sabadell va establir una bona distància. Un parcial de 10-0, amb un triple inclòs, va deixar un 57-39. La reacció forana va ser important, amb un altre parcial de 0-9, però ja només faltava un quart. Tot passava per començar bé l’últim període, però res més lluny de la realitat. El Natació Sabadell va arrencar amb un altre 10-0 a favor i, amb un 67-48 i amb pocs minuts per jugar, l’Artés va intentar acabar com va poder i acceptar una derrota clara.