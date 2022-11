La fins a cert punt sorprenent victòria del Monbus Obradoiro a la pista de l’UCAM Múrcia (80-84) va ser el resultat més destacat, en la zona baixa, de la jornada de lliga que es va tancar ahir. Els gallecs, que estaven empatats amb el Saragossa, el Girona i el Baxi Manresa, surten d’aquest grup i atrapen el Fuenlabrada, que dissabte havia caigut a casa contra el Joventut (81-85). De moment, el Betis, que va perdre al seu pavelló davant de la visita del Reial Madrid (55-73), segueix sent el cuer destacat amb un sol triomf, l’aconseguit contra els bagencs.

A Múrcia, l’Obradoiro va dominar gairebé sempre, amb una diferència que va arribar a ser de 16 punts en el tercer període. Però l’UCAM va anar retallant aquesta distància i va empatar a 75, amb un triple de McFadden a 3.16 per al final. En el tram decisiu, però, entre Thomas Scrubb, autor de 17 punts, Bender, amb 15 i 11 rebots, i l’encert de Suárez en els tirs lliures van contenir l’atac local i van endur-se la victòria a Santiago.

La resta d’ocupants de la zona baixa van perdre. El Betis és cuer en solitari després de cedir contra el Madrid amb claredat. Tret d’un petit avantatge a l’inici, l’actual campió va dominar amb molta tranquil·litat, fins i tot de 23 punts en alguna fase. Cap dels jugadors verd-i-blancs no van arribar als 10 punts. En els visitants, només ho van fer Deck i Sergio Rodríguez, justament amb aquesta xifra.

Per la seva banda, el Girona va pagar els plats trencats de les últimes derrotes del Baskonia i va caure a Vitòria per un diàfan 95-68, marcat pel 27-12 de l’inici. Hommes va fer 21 punts i Gasol i Fjellerup, 16. El Barça segueix el ritme dels primers i no va tenir dificultats contra el Granada (100-82), amb 21 punts de Cory Higgins i 27 del visitant Bropleh. Finalment, cop de l’Unicaja en guanyar a València per 67-83, amb un gran últim quart (10-22). Carter i Kalinoski van fer 14 punts per als andalusos, els mateixos que el local Dubljevic.