El Manresa CBF va aconseguir refer-se d’un mal primer quart per imposar-se a un Joventut les Corts que va plantar cara a les manresanes fins al final.

El partit va començar amb els dos equips a un bon nivell tant ofensiu com defensiu, encara que la jugadora del Joventut les Corts Carmen Masides va aconseguir generar moltes situacions d’avantatge que van permetre que finalitzés el període amb 15 punts anotats i el seu equip 9 punts davant (17-26). A partir del segon període, però, les manresanes van endurir la seva defensa i no van donar facilitats per anotar a les visitants, que tot i això seguien quatre punts davant en el marcador (30-34).

A la represa, les bagenques van començar a dominar el partit, encara que no eren capaces de superar les rivals, que en cap moment li perdien la cara al partit. Un darrer període amb un parcial de 16 a 4 motivat per la intensitat defensiva i encert des de fora local, van donar a les manresanes una victòria important que les manté a la segona posició de la classificació.