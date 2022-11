El Manresa CBF U18 va cedir amb claredat (71-34) davant d’un Joventut líder imbatut. Les manresanes van començar bé el partit, però les locals van saber aprofitar les errades de les bagenques per aconseguir un avantatge que va acabar sent de 36 punts. Aquesta derrota certifica la impossibilitat del Manresa CBF U18 per pujar a preferent A.