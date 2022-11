El Terra Endins CB Vilatorrada va caure a Mollerussa (62-59) en un partit que va dominar fins al darrer període.

Els santjoanencs van començar el partit entonats i superant la defensa zonal que plantejava l’equip local aconseguint bones situacions de llançament acompanyades d’encert i d’una bona defensa que no va permetre cistelles fàcils als rivals. Al segon període, els visitants no van mantenir la superioritat del primer, però sí que van ser capaços de competir i marxar al descans amb deu punts d’avantatge (24-34).

El tercer quart va mantenir la igualtat del segon, tot i que les bones accions locals i la falta d’encert dels bagencs va ajustar el marcador i va propiciar que el partit arribés al darrer quart amb opcions per a ambdós conjunts (43-47). Al darrer període, els locals van mantesnir la intensitat i el cansament visitant va impedir que els santjoanencs anotessin situacions senzilles com els tirs lliures. Tot i això, els visitants van mantenir vives les seves opcions fins al darrer atac en què no van poder anotar un llançament de tres que hauria empatat el partit.