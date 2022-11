Èxtasi bagenc! La formació sènior masculina del CN Manresa va remuntar en un darrer quart vibrant un marcador advers (5 a 9) contra el CN Caldes i va sumar la cinquena victòria a la Lliga Catalana de Primera Divisió (13 a 12). Per tant, els manresans mantenen el lideratge en solitari. Els vallesans gaudien d’un còmode avantatge al final del tercer període (5 a 8) que van incrementar tot just iniciar-se el darrer quart. Aleshores, va sorgir el caràcter guanyador dels amfitrions, els quals van reduir el desavantatge a la mínima expressió. Aleix Estany va empatar i el tècnic vallesà va demanar un temps mort que va propiciar la reacció del CN Caldes (10 a 12). L’allau ofensiva final dels bagencs va possibilitar la remuntada que van concretar Arnau Noguera i Arnau León (2). Els manresans van marcar el gol del triomf quan faltaven vuit segons per al final.