Rècord de participants al dotzè Enduroc

La finca surienca de Les Comes de Sererols va acollir, aquest darrer cap de setmana, la dotzena edició de l’esdeveniment que tanca la temporada per als pilots professionals i aficionats d’enduro de l’Estat espanyol, així com per a tots els amants i entusiastes d’aquesta modalitat motociclista, l’Enduroc.

L’edició d’enguany de la trobada ha estat la més multitudinària i ha permès a l’organització establir un nou rècord de participació. No endebades, 800 pilots han pres part en les proves sabatines i dominicals que caracteritzen l’esdeveniment, com la Race of Champions, reservada als pilots federats sènior i júnior, o la concorreguda cursa adreçada als motoristes que s’apleguen a l’anomenada categoria Amics. El pilot surienc Josep García, que fa uns dies es va proclamar subcampió del món de la categoria E2, va ser el guanyador de la Race of Champions. Aquesta és la quarta victòria del bagenc a la prova més exigent de l’Enduroc, després de les assolides el 2016, el 2019 i l’any passat. Josep García ja es va imposar en la Superpole de dissabte, la carrera que protagonitzen els 40 pilots més ràpids en el tram cronometrat de la volta de reconeixement i que serveix per establir l’ordre de sortida de l’esperada Race of Champions. Per igualar les victòries del maresmenc Oriol Mena a la cursa més emblemàtica de l’Enduroc, Josep García va haver d’oferir la seva millor versió. Bernat Cortés (Gas Gas) va fer-se amb el lideratge de la Race of Champions i el va mantenir durant tota la primera volta i els primers quilòmetres de la segona, tot i rebre la pressió constant del surienc. Superat l’equador del recorregut de 38 quilòmetres que configura la cursa, el pilot de KTM va poder avançar el seu oponent i adquirir un avantatge substancial. Josep García es va imposar amb un temps d’1 hora, 49 minuts i 11 segons. Bernat Cortés va pujar al segon graó del podi (1 hora, 51 minuts i 02 segons) i Antoine Magain, l’actual campió d’Espanya d’E1, va ser tercer (1 hora, 53 minuts i 20 segons). Rere seu es va classificar el nargoní Jaume Betriu (1 hora, 53 minuts i 32 segons), el vigent campió estatal de la categoria E3. La manresana Mireia Badia, actual subcampiona del món i sis vegades seguides campiona d’Espanya, va dominar la categoria Elit femenina i va assolir una remarcable 21a posició a la classificació general (2 hores, 07 minuts i 48 segons).