L’equip femení del CF Igualada va retrobar-se amb la victòria al feu del CF Pardinyes (0 a 6). Les blaves van encarar el partit contra el cuer amb l’objectiu de vèncer. Les amfitriones es van tancar al seu propi camp a pany i forrellat, però no van poder evitar que Marina Salanova rematés de cap a gol (min 31). L’expulsió per doble amonestació de la local Laura Abad (min 38) va facilitar l’allau ofensiva de les blaves a la represa. Marina Salanova va completar un hat trick per sentenciar el duel (minuts 52 i 59) i una gardela de Mar Serracanta va obrir la golejada que van certificar Gina Serra i Pauli Bohigas.