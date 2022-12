La UE Calaf va vèncer el partit de rivalitat comarcal que van disputar el CF Capellades i el conjunt calafí (1 a 5) corresponent a la vuitena jornada del grup 2n de la Segona Divisió Femenina. L'equilibri va presidir el tram inicial de la confrontació, una fase del partit en què cap de les dues formacions va imposar el seu estil de joc a l'oponent. Durant el primer període, les visitants no van encertar a trenar amb precisió el seu habitual joc combinatiu. En contraposició, van mostrar una altíssima efectivitat per materialitzar les accions de contracop. Així va arribar el primer gol del matx (min 17). Un contraatac de les calafines va acabar amb un enverinat servei en profunditat envers Emma Sarret. La davantera de referència de la UE Calaf va encarar en solitari la portera local Desireé Medel i va definir a la perfecció (0 a 1).

El CF Capellades no es va enfonsar i tres minuts després va reequilibrar el marcador. Lucía del Barrio va batre Niurka Rodríguez amb una gran vaselina (1 a 1). Uns minuts després, aquesta mateixa jugadora va disposar d'una claríssima ocasió de gol que no va poder materialitzar. Va ser la millor opció de les capelladines per avançar-se a l'electrònic del Municipal Pas Blau de la Torre de Claramunt. La golejadora calafina Clàudia Roig va exhibir el seu habitual encert rematador a continuació i va marcar dos gols de manera consecutiva (minuts 32 i 35) que van donar un còmode avantatge a la UE Calaf (1 a 3). Ja en el darrer minut del primer període, Emma Sarret va pràcticament sentenciar el duel (1 a 4).

A la represa, les calafines van millorar les seves prestacions i van mostrar el seu característic futbol combinatiu. Aquest fet els va permetre dominar el tempo del partit. A la vegada, però, la seva efectivitat va minvar. Així doncs, el conjunt de l'Alta Segarra només va materialitzar un gol més (1 a 5), gràcies a un penal transformat per Clàudia Roig (min 75). La davantera calafina ja ha marcat onze gols en set partits i és la quarta màxima golejadora del grup.

La quarta victòria a la lliga permet a la UE Calaf escalar fins a la setena posició a la taula classificatòria (12 punts). Per la seva part, el CF Capellades és el dotzè i penúltim classificat (3 punts).

El FC Montmajor sotmet un dels favorits, el Jàbac i Terrassa

El Berguedà va ser l'escenari d'una de les grans sorpreses de la jornada al grup 2n de la Segona Divisió Femenina. El FC Montmajor de Marc Canturri i Anna Mosoll va vèncer el tercer classificat, el Jàbac i Terrassa (1 a 0). Un gol de la davantera Maria Montanyà (min 20) va facilitar la tercera victòria a la lliga a les montmajorenques. Les egarenques mai van poder igualar la intensitat i la determinació de les amfitriones, sisenes a la classificació (12 punts). El triomf del FC Montmajor va beneficiar, de retruc, al FC Pirineus Starc Hotel. El conjunt de la Seu d'Urgell es consolida com la principal alternativa al líder, la UD Can Trias.

Les urgellenques es van imposar al CE Navàs al Municipal Emili Vicente (4 a 1). La sisena victòria en set partits jugats permet al FC Pirineus Starc Hotel mantenir la segona posició (18 punts). La UD Can Trias va sotmetre un competitiu CE Moià (2 a 0) i s'aferma en el lideratge (19 punts). Pel que fa al partit de l'equip de la capital de l'Alt Urgell, Victoria Estela Corral (min 14) va avançar les amfitriones a l'electrònic. El triomf el van ratificar la incisiva lateral esquerra Queralt Llompart, autora de dos gols (minuts 24 i 59), i la davantera Beatriz de Oleza (min 24). Macarena Santos (min 58) va marcar el gol de les navassenques. La golejadora urgellenca és la màxima golejadora del grup (16 gols) seguida per Queralt Llompart (15).

Victòria i tercer lloc per al FC Pirinaica i retirada de la UE la Balconada

El FC Pirinaica va mantenir la seva excel·lent trajectòria i va guanyar al terreny de joc del CBF Montcada (1 a 3). Aquest resultat, combinat amb la derrota a Montmajor del Jàbac i Terrassa, permet a les jugadores de Denis Prado i Laura Tejado situar-se terceres a la classificació (14 punts). Al Municipal de Can Sant Joan, Virginie Simone Gillet (min 1) va donar avantatge a les vermelles, però encara no un minuts després, la moncadenca Nereida Samaniego va replicar. Després, les amfitriones no van poder neutralitzar el doblet de Júlia Cebrià (minuts 16 i 24).

Malauradament, la UE la Blaconada va haver de prendre la dolorosa decisió de retirar de la competició l'equip sènior femení que, aquesta temporada, havia tornat a bastir, per manca de jugadores. Per aquesta raó, ja no és va disputar el duel entre les manresanes i l'Olímpic Can Fatjó al Municipal de la Balconada.

Pel que fa al grup 6è, el CF Castellterçol va signar la segona golejada d'escàndol consecutiva. Després de sotmetre a domicili el Joventut Sant Pere Màrtir (1 a 11), el conjunt del Moianès va infligir una golejada encara més àmplia (12 a 0) al CF Bonmatí. Júlia Catot va fer un hat trick (minuts 14, 18 i 83). Les castellterçolenques ja ocupen el setè lloc a la taula classificatòria (12 punts).

Triomf del CE Òdena i derrotes del CE Berga, Club Gimnàstic, CF Martorell i CF Solsona a Primera Catalana

L'únic equip de l'àmbit informatiu de Regió7 que va vèncer a Primera Catalana va ser el CE Òdena. Les odenenques van superar el cuer del grup 1r, l'AE Sant Vicenç (5 a 2) i van sumar la tercera victòria a la lliga. La golejada va tenir dues protagonistes. Primer, Nerea González va sentenciar el duel amb un hat trick (minuts 24, 51 i 56) i, després, la golejadora Mariona Marsal va corroborar el triomf amb un doblet (minuts 67 i 73). En set partits jugats, Marsal ha materialitzat 10 gols. A hores d'ara, el CE Òdena és dotzè (11 punts). En aquest mateix grup, el CF Martorell va encaixar la tercera derrota consecutiva al feu del FC Sant Quirze (2 a 1). Tot i això, les blanc-i-vermelles es mantenen fora de la zona de descens (5 punts).

El nou tècnic del Club Esportiu Berga, Pau Gallardo, no va poder debutar amb una victòria. El desafiament de superar el líder del grup 2n era quasi inabastable i les blanc-i-vermelles van cedir per golejada (0 a 5). Lògicament, el CE Berga continua a la setzena posició (9 punts), la primera que aboca al descens de categoria.

Per últim, assenyalar que ni el CF Solsona ni el Club Gimnàstic de Manresa van poder puntuar. Ambdues formacions van cedir per la mínima. Les solsonines van caure contra el tercer classificat, el CD Sant Gabriel B (1 a 2), i les manresanes van perdre al feu de la Unificació CF Santa Perpètua (1 a 0). Tot i les derrotes encaixades, la situació classificatòria d'un i altre equip no es modifica de forma substancial.

La fitxa tècnica.

CF Capellades (Sistema de joc: 4-4-2). Desireé Medel; Aida Just, Martina Pelayo, Lola Manuela Pelayo, Marina Soler; Aina Carpi, Aura Lleixà, Ainhoa Just, Dennise Liébana; Selena Analía Lozano i Lucía del Barrio. També van jugar Helena María Isabel Morón, Jordina Amat, Nerea Bartrolí, Nerea Burgada, Noa García i Marta Biedma.

UE Calaf (Sistema de joc: 4-3-3). Niurka Rodríguez; Èrika López, Blanca Buscart, Edurne Llàcer, Cristina Esteban; Jana Ribera, Laura Sererols, Alba Planell; Clàudia Roig, Emma Sarret i Gemma Prat.

Àrbitre. Heaven Núñez Ruiz (Delegació de l'Anoia).

Gols. 0-1 Emma Sarret min 17, 1-1 Lucía del Barrio min 20, 1-2 Clàudia Roig min 32, 1-3 Clàudia Roig min 35, 1-4 Emma Sarret min 44 i 1-5 Clàudia Roig min 75.