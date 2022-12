Ratificar la capacitat competitiva exhibida en el primer terç del campionat, segellar la tercera victòria consecutiva i consolidar-se en el colideratge del grup 3r de la Segona Divisió RFEF. Aquest és el triple desafiament que afrontarà, demà, a partir de les 12 hores, a l’estadi del Congost, el CE Manresa en el duel que enfrontarà els blanc-i-vermells i el CF Badalona Futur. El conjunt escapulat disposa d’una de les plantilles més poderoses de la categoria, però el seu rendiment, fins ara, no ha estat l’esperat. No endebades, diumenge passat, en imposar-se a la SD Formentera (3 a 2), els jugadors d’Oriol Alsina van posar el punt final a una ratxa de vuit jornades sense conèixer la victòria (sis derrotes i dos empats). El tècnic del CE Manresa, Ferran Costa, recupera tres futbolistes per afrontar el matx contra els badalonins: els centrals Putxi i Paco Benítez i el polivalent mig centre Álex Sánchez. L’entrenador blanc-i-vermell considera que «hem d’encarar el partit amb respecte per l’oponent, siguin quines siguin les seves circumstàncies, tot i posant èmfasi a mantenir el nivell d’exigència que el nostre equip s’ha imposat com a col·lectiu».

Les quatre formacions de Primera Catalana juguen entre avui i demà Tot i que aquest cap de setmana correspon descansar als equips que participen a les competicions tutelades per la FCF, tots els equips de Primera Catalana de les nostres comarques juguen entre avui i demà i descansaran la setmana vinent. Aquesta tarda, la UD San Mauro rebrà la UE Tàrrega (17 h). Demà, a les 12 hores, als seus respectius feus, el FC Pirinaica i el CF Igualada intentaran sotmetre la històrica Unió Atlètica d’Horta i la Unificació Bellvitge. A la mateixa hora, el CF Martorell visitarà el terreny de joc del CE Europa B.