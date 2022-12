Després de sumar sis punts en les dues darreres jornades, gràcies al meritori triomf assolit a la pista del Futsal Mataró (2 a 3) i als punts atorgats al conjunt blanc-i-vermell per la retirada del CFS Irefrank Elx, el Covisa Manresa FS visita avui la pista del FS Picassent (18 hores). Sens dubte, aquest partit és fonamental per als manresans si volen tornar als llocs capdavanters de la taula classificatòria. A hores d’ara, el conjunt entrenat per Borja Burgos és sisè (18 punts), és a dir, es troba a només tres punts del segon, l’AE l’Hospitalet Bellsport, i a dos del tercer i quart classificats, l’Industrias Santa Coloma B i la UD Gasifred Eivissa. El conjunt valencià (13 punts) no guanya al seu feu des de meitats d’octubre i encadena cinc derrotes consecutives a la lliga. Marc Cella continuarà a la porteria del Covisa Manresa FS, mentre que Sergio Arriero encara el tram final del procés de recuperació de la seva lesió.

El Sala 5 Martorell visita O Parrulo Pel que fa a la Segona Divisió, el Sala 5 Martorell afronta un difícil compromís a la pista del segon, O Parrulo Ferrol, avui, a partir de les 19 hores. La capacitat competitiva de l’e-quip martorellenc dependrà de la recuperació d’algun dels cinc jugadors que van ser baixa dissabte passat.