Sense trempera, el Centre d'Esports Manresa, colíder del grup 3r de la Segona Divisió RFEF, ha encaixat la primera derrota de l'exercici com a local contra el CF Badalona Futur (1 a 2). L'entramat defensiu ideat per Oriol Alsina, el tècnic del conjunt badaloní, ha desactivat la possibilitat que els blanc-i-vermells generessin accions de perill per l'interior i la lentitud amb la qual els jugadors de Ferran Costa han fet circular la pilota durant el primer terç de la confrontació han convertit el monopoli de la possessió que exercien els amfitrions en estèril. A més, els escapulats han materialitzat la seva primera ocasió de gol. Un contracop conduït per Peque Polo ha permés Albert Torras superar Òscar Pulido amb una subtil rematada rasa (min 18).

A la represa, han millorat les prestacions ofensives del CE Manresa i el porter badaloní ha aturat l'intencionat xut ras d'Àlex Iglesias (min 50). Andreu Guiu (min 64) ha malbaratat la primera opció dels visitants per sentenciar la victòria escapulada (min 64), però sis minuts després, la seva enverinada centrada ha habilitat Dani Hernández per marcar el 0 a 2. Javi López ha obert de bat a bat la possibilitat d'assolir almenys l'empat en minimitzar la distància al marcador (min 86), però en els últims minuts del partit, els manresans no han disposat d'ocasions per aconseguir-ho. Tot i la derrota, el CE Manresa es manté a les posicions capdavanteres. A hores d'ara, és quart a la taula classificatòria (25 punts), ès a dir, a només un del duet de colíders que configuren el CD Terol i el RCD Espanyol B (26).