Victòria cabdal per reincorporar-se a la lluita per aconseguir una de les quatre places que permeten accedir al play-off d’ascens. El Covisa Manresa FS va assaltar la pista del FS Picassent i va sotmetre el conjunt valencià (2 a 5). Els blanc-i-vermells van exhibir intensitat i determinació en el tram inicial de la confrontació i Manu va palesar la seva voracitat golejadora donant avantatge al seu equip (min 1). Els jugadors de Borja Burgos van dominar el seu oponent fins al tram final d’aquest primer acte, però els va mancar encert per transformar les nombroses ocasions que van generar. A partir del minut 16, els amfitrions van reaccionar esperonats per un públic passional. El brogit eixordador de les grades va propiciar que els àrbitres no s’adonessin que des de la banqueta manresana se sol·licitava temps mort i, en aquest context, Nacho Gómez va assolir el gol de l’empat (min 19). A la represa, el FS Picassent va ser capaç d’equilibrar el joc, però no d’impedir el gol de Santa i el golàs sense angle del pivot Iker Cortés (1a 3). Els locals no van defallir i van minimitzar l’avantatge visitant a sis minuts per al final. El Covisa no es va destarotar i Lavado (min 38) i Manu (min 40) van sentenciar la sisena victòria dels bagencs. L’ala Marc Riba, fitxat els últims dies del CFS Òdena, va debutar amb el Covisa Manresa FS. El triomf permet als blanc-i-vermells escalar fins a la cinquena posició, amb els mateixos punts (21) que el quart classificat, la UD Eivissa Gasifred.