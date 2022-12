Una cinquantena d’exjugadors, tècnics i directius del CE Manresa es van aplegar ahir al museu d’història de l’entitat per reconèixer la tasca que l’exentrenador Josep Maria Cors (el tercer per l’esquerra de la segona fila) va desenvolupar al club durant més de cinc dècades. Les formacions juvenils dirigides per Josep Maria Cors es van proclamar campiones de Catalunya vàries vegades i van guanyar tres edicions consecutives del Torneig Martínez de Laguardia (període 1958-61).