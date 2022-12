El partit entre bagenques i gironines va ser molt igualat, però els punts van volar de la piscina Manel Estiarte de Manresa.

El primer quart va acabar amb un empat a dos gols. Van estrenar el marcador les visitants, i va empatar González en transformar una jugada en superioritat numèrica. Estalella tornava a avançar les del GEiEG, i va empatar de nou Vadillo, que va ser l’autora de l’únic gol del segon període. Amb aquesta diana, les jugadores de Jordi López van poder arribar a la meitat del partit amb avantatge en el marcador.

En el tercer quart, les amfitriones van pagar car no transformar les dues superioritats de què van disposar, fet que van aprofitar les forasteres per donar el tomb al marcador i posar-se davant en el lluminós amb un 3-4 quan només quedaven els darrers vuit minuts. En aquell moment, tot estava per decidir.

Un nou gol gironí a l’inici del quart posava en avantatge de dos el GEiEG. Ben aviat van escurçar la distancia les del Fibracat amb un gol de Peirón, que significava el 4-5. Ambdós equips lluitaven per un gol que les permetés puntuar, i van ser les de les terres del Ter les que aconseguirien anotar el 4-6 que sentenciava el partit i la victòria visitant.