L’Igualada va acabar cedint a domicili per 58 a 54 davant d’un Joventut les Corts que es va mostrar molt dur i intens. L’inici del partit va ser molt difícil per a les de l’Anoia, que no van aconseguir igualar la intensitat de les locals i van veure com els era molt complicat anotar a prop de la cistella. Les barcelonines no permetien cap facilitat a les visitants, que es mantenien al partit gràcies a l’encert des del triple.

A la segona part, però, les igualadines van plantejar defenses alternatives que van col·lapsar l’atac local i va permetre que, a menys d’un minut per acabar el partit, només perdessin de 3 punts. Un atac que no va entrar i una antiesportiva final van acabar amb les opcions de les visitants.