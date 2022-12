La candidatura del Llevant a jugar la propera temporada la Lliga de Campions es va refermar ahir a la tarda amb una golejada en el darrer partit de la jornada. Dos hat-trick d’Alba Redondo i Julia Aguado i un gol de Maya Ramírez van posar un contundent 0-7 al marcador del camp del Betis i les llevantines, amb les bagenques Núria Mendoza i Paula Fernández en l’equip titular, ocupen la tercera plaça, empatades amb un Atlètic de Madrid que no va assegurar els tres punts a València fins que Marta Cardona no va fer el 0-1 al minut 86.

El Llevant de José Luis Sánchez Vera va començar a tombar el partit a favor seu abans de la mitja hora de joc, amb dos gols gairebé seguits de Redondo. L’equip va saber trobar espais a l’esquena de la defensa verd-i-blanca i l’avantatge va anar augmentant. En el 73, Aguado va substituir la fruitosenca Fernández i, en poc més d’un quart d’hora, va marcar tres gols.

La propera jornada, el conjunt valencià visitarà la Reial Societat de Natàlia Arroyo, que dissabte va estar molt a prop de protagonitzar la gran sorpresa de la temporada a l’estadi Johan Cruyff (2-1). Una diana de Jade Le Guilly a tocar del descans va avançar les basques, que van jugar amb molta intensitat. Giráldez va fer rotacions, però al descans, disgustat pel que estava veient, va fer quatre canvis. Les visitants no es van fer enrere, el Barça va perseguir el gol i Torrejón va empatar al 62 de cap a la sortida d’un córner. La central va treure el segon de les guipuscoanes sobre la línia de gol i, al 89, va llançar de nou un servei de cantonada i Bronze va aparèixer a l’àrea per anotar de cap el gol que va alleujar els aficionats.

L’altre equip català, el Llevant Les Planes, va perdre per 1-4 al seu camp de Sant Joan Despí contra el Reial Madrid. Dos gols d’Esther i dos més d’Atenea i Feller van treure valor al d’Uribe, en un duel amb la sanvicentina Júlia Mora i la vilanovina Laura Martínez en l’alineació de partida. Per la seva part, el sorprenent Madrid CFF va batre l’Athletic Club per 0-2, amb dues dianes més de Kundananji.