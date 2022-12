En espera del partit dels quarts de final contra els Països Baixos dels blaugrana Frenkie De Jong i Memphis Depay, que tindrà lloc divendres al vespre (20 h), l’Argentina celebra l’estat de forma de Leo Messi per continuar aspirant a la tercera Copa del Món. Tot i el patiment del tram final del matx de vuitens contra Austràlia (2-1), l’albiceleste s’encomana al 10, que dissabte va arribar al miler de partits com a professional. La premsa del país sud-americà va elogiar la seva actuació decisiva davant els aussie, especialment pel gol que va obrir el marcador.

El popular diari esportiu Olé va dir de Messi que «li va fer honor al seu partit mil. Està en un moment que il·lusiona cada cop més», i va destacar que el jugador del PSG va aparèixer en el moment adequat perquè el duel s’estava complicant, com en la transcendental cita de la fase de grups davant del Mèxic del Tata Martino.

L’exblaugrana ja suma 9 gols amb la samarreta blanc-i-blava en la història dels Mundials: el de dissabte li va permetre superar Maradona i és a només una diana del màxim golejador, Batistuta. En l’ànalisi individualitzada de cada jugador, Olé va qualificar Messi de «top» i li va posar un 9 sobre 10, la mateixa nota que el porter Dibu Martínez, així mateix decisiu per assegurar la classificació.

El diari d’informació general Clarín també va valorar el partit de Messi amb un 9, va afirmar que va jugar «en mode imperial» i va recordar que «va obrir el partit amb una genialitat». El rotatiu va posar en relleu que «a la segona part, amb el partit 2-0, va tornar bojos els australians amb la seva gambeta endimoniada».

El 10 de l’Argentina encara no té una estrella al pit com Kempes i Maradona, líders de les seleccions campiones el 1978 i el 1986, respectivament. Ara per ara, però, amb el partit contra el conjunt de Van Gaal en l’horitzó, Messi continua fent història: dissabte va jugar el seu partit número 23 en una Copa del Món, igualant el defensa italià Paolo Maldini, i divendres empatarà amb l’alemany Miroslav Klose. Si supera la ronda i passa a les semifinals, tindrà l’ocasió de posar-se, amb 25 partits, al costat de Lothar Matthäus.

La història de Messi al Mundial va començar en l’edició d’Alemanya 2006, amb José Pekerman a la banqueta. El 10 va sortir al minut 75 del partit contra Sèrbia, tenia 19 anys i va marcar l’últim gol del 6-0 final. Des d’aleshores, ha estat present també als campionats de Sud-àfrica 2010, Brasil 2014 -on va perdre la final contra Alemanya per 1-0 a la pròrroga-, Rússia 2018 i, ara, Qatar.

Després de perdre en la jornada inaugural contra l’Aràbia Saudita (2-1), el conjunt argentí ha anat millorant a mesura que també ha anat creixent la figura de Leo Messi. Els Països Baixos seran un rival complicat: no estan enamorant però han guanyat 3 dels 4 partits jugats i ja són a l’anntepenúltima ronda. En l’horitzó, per a uns i altres, una hipotètica semifinal amb el Brasil de Neymar, que hauria de derrotar, abans, Corea del Sud i el vencedor del sorprenent Japó-Croàcia.