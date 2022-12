El Navàs va sorprendre el segon classificat, el Parc, i va empatar en un partit sense gols (0-0) però on els locals van gaudir de les millors ocasions i van dominar durant bona part del joc.

El conjunt bagenc va sortir amb una marxa més que els barcelonins i, al minut cinc, van disposar de la primera ocasió clara del partit, amb un mà a mà que no va entrar per poc. El Parc no va poder reaccionar i la primera meitat va ser de domini navassenc, que va gaudir d’una altra ocasió de perill resolta pel porter visitant, Víctor Silvestre, que va salvar el seu equip. El partit es va encallar i ambdós equips tenien dificultats per arribar a la porteria rival en un partit que es va jugar, principalment, al mig del camp, i que va ser especialment intens.

A la segona meitat, el Parc va tenir més la iniciativa i va prendre el control al Navàs, però no va inquietar excessivament la porteria d’Iu Morral. Els locals, però, van acusar les nombroses baixes i l’equip de la Ciutat Comtal va aprofitar per buscar el gol que els posés líders provisionals, un gol que, gràcies a la fortalesa de la defensa navassenca, no va arribar. Ambdós equips van tenir alguna ocasió més per endur-se els tres punts en el tram final del partit, però cap dels dos va voler arriscar i el resultat va ser el mateix amb què es va començar el partit.

Amb aquest resultat, el Navàs segueix una dinàmica positiva, ja que ha aconseguit deu dels últims quinze punts que ha disputat, i es col·loca a la sisena posició de forma provisional, en espera dels partits de la setmana que ve, que s’acabarà de disputar aquesta jornada.

Abans de les vacances de Nadal, els bagencs encara tindran un partit més, duel directe al camp del Sant Genís-Penitentes, que és setè classificat, el 18 de desembre.