Un triple gairebé inversemblant de Cristina Ouviña va decantar la balança a favor de les visitants, i el Cadí va encaixar la setena derrota d’aquest curs. Després d’un partit igualat, les locals guanyaven per dos punts quan només quedaven set dècimes per al final, temps suficient per fer un intent. Una missió difícil, molt complicada, però Ouviña va rebre la pilota des de la banda, es va girar a l’aire en recollir la pilota i va llançar des de molt més enllà de la línia de tres i va sentenciar el matx. Un desenllaç que les alt-urgellenques ja van viure fa uns dies quan el Gernika va vèncer amb un triple final, amb la particularitat que aquell cop va ser llançat fora de temps.