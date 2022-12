L'Igualada Rigat va quedar a una passa d'arrencar punts davant del segon classificat de l'OK Lliga masculina, un Deportivo Liceo que va haver de suar de valent per endur-se la victòria de Les Comes. Només un gol d'Àlex Rodríguez a poc menys de tres minuts per a l'acabament va decantar la balaça de la banda dels gallecs. L'estadística del partit la podeu veure AQUÍ.

El duel va estar ple d'alternatives i els igualadins es van avançar aviat després que Gerard Riba aprofités el rebot del travesser en una rematada de falta directa. Però al minut següent, el Liceo va disposar de la mateixa oportunitat i Alex Rodríguez no la va desaprofitar. Fins al descans, Arnau Canal va avançar el seu equip amb un gran xut llunyà. Però l'Igualada no es va rendir i Uri Llenas va igualar a dos amb una exhibició de tècnica a la contra. Però a la mitja part es va arribar amb 2-3 després d'un altre xut, ara no tan fort, de Canal. La represa va ser boja. Gerard Riba va empatar a tres després d'una acció polèmica. Tot seguit, ell mateix va errar una falta directa, però després va assistir Zilken perquè l'alemany anotés el 4-3. Va ser l'últim avantatge local. Àlex Rodríguez va empatar a quatre amb un xut centrat. Després, Torrents va parar una falta directa a Rodríguez, però en l'acció posterior Dava Torres va aprofitar la superioritat numèrica per al 4-5. Encara faltaven dos gols. Marimon va assistir Zilken per al 5-5 en una acció de combinació, però la qualitat de Rodríguez va sentenciar després de passar per darrere de la porteria.