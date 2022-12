El jugador de La Salle Manresa Marc Giménez s'ha classificat, formant part de la plantilla del Barça, per a la fase definitiva de la Copa del Rei. Giménez, cridat pels blaugrana per completar la seva plantilla, juga a l'infantil A del conjunt manresà, que ha felicitat el seu jugador per aquesta oportunitat amb una piulada.

🔴⚪️ JUGADORS DEL CLUB



🔝🙌🏼Ens fa molta il·lusió informar-vos que el nostre jugador de l’Infantil A Marc Giménez està disputant la Minicopa amb el @FCBbasket



🏀🙏🏼 Una gran experiència i un gran reconeixement per la feina feta durant tots aquests anys. Moltes felicitats Marc!!! pic.twitter.com/c7KMNvS7Aq — A.E.LA SALLE MANRESA (@basquetsalle) 7 de diciembre de 2022 El Barça ha obtingut la classificació abans de la disputa de l'últim dels tres partits a València. Dimarts va derrotar el Cenor Obradoiro tancant acta amb un resultat de 93-43, amb 8 punts, 5 rebots i 15 de valoració per al jugador lassalià. Els blaugrana han repetit pallissa aquest dimecres al matí, en superar l'UCAM Múrcia per un concloent 74-24, amb 9 punts i 11 de valoració per a Giménez. Finalment, amb els deures ja fets, victòria sobre l'Inlingua Granada per 55-100, amb 8 punts i 11 de valoració per al jugador vinculat. Ara caldrà veure si el Barça torna a comptar amb ell per a la fase final de Badalona, el proper febrer.