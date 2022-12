El Cadí la Seu no va poder tancar encara la seva classificació per a la segona fase de l'Eurocup Women en caure derrotat a casa contra el líder del grup I de la competició, el Casademont Saragossa (58-71) bàsicament per culpa d'un tercer quart força fluix. Amb aquest resultat, el Cadí és segon, amb tres triomfs en cinc partits, i es classificarà per a la propera eliminatòria encara que perdi per menys de nou punts en el partit que l'enfrontarà a al Castors Braine belga el proper dimecres, dia 14, al Palau d'Esports. Si no, haurà d'esperar a ser un dels quatre millors tercers dels sis grups que formen la seva conferència. En l'altre partit del grup, el Castors va apallissar el cuer, el dèbil Grengewald luxemburguès per 115-66.

En la primera meitat, el Cadí va mantenir un desavantatge que li permetia pensar que guanyr era possible. Tot i una bona arrencada de les aragoneses, els triples de Strautmane i de Georgina Bahí van permetre comprimir el marcador i arribar al final dels primers deu minuts amb només dos punts de diferència per a les visitants (19-21). El segon quart va veure un intercanvi de bàsquets iniciat per Tunstull que, a més, permetia al Cadí avançar-se per primer cop en el marcador (24-23). Va ser un miratge, ja que el Saragossa es va tornar a avançar i ja no deixaria el comandament fins al final. Perquè el 30-35 del descans es va eixamplar en un tercer període en què les jugadores de Jordi Acero no van poder fer front a un parcial de 4-12, que que feia passar un 38-44 a un 42-56 ja força clar i en què l'ala visitant Mariona Ortiz va ajudar molt a l'escapada del seu equip. En el darrer període, tot i l'avantatge, el Casademont encara va patir una mica pel resultat quan Laura Peña va anotar un triple que feia baixar dels deu punts l'avantatge (54-65, a 3 minuts i mig per al final). Però l'esforç de la base, amb un altre encert de tres a poc del final (58-68) no serviria de gran cosa .El Saragossa va gestionar molt bé el tram final de l'enfrontament i es va endur un triomf que, unit a l'exigu que havia aconseguit al pavelló Príncep Felip en la primera volta (56-55) li permet assegurar la primera posició del grup, mantenir-se invicte i agafar una bona posició per als aparellaments de la segona ronda.