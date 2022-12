L'Igualada Femení Grupo Guzmán ha deixat escapar una bona oportunitat de sumar a domicili després de caure, en partit de jornada intersetmanal, per 5-4 a la pista del Lidergrip Mataró. De fet, el partit ha estat molt equilibrat i hauria pogut caure de qualsevol de les dues bandes, però les maresmenques han anotat a 2.17 per al final i la darrera oportunitat anoienca, en una falta directa llançada per Pati Miret amb el rellotge a zero, no ha seguit el mateix camí.

L'equip de Carles Marín arribava al xoc després de dues derrotes consecutives i als tres minuts ha vist com Carla Naranjo avançava les locals. L'Igualada, de tota manera, no s'ha enfonsat i la reacció ha estat ràpida, amb gols d'Aida Mas i d'Helena de Sivatte, enmig d'un joc viu i molt mogut. El Mataró ha empatat mitjançant Olga Juanola, que ha aprofitat un llançament de penal, però el domini era foraster, sense que l'equip visitant l'hagi pogut traslladar al marcador. La segona meitat ha estat un autèntic carrusel. Nina Almirall avançava el Mataró, però Aida Mas, amb el seu segon gol, empatava tot seguit a tres. Sense temps per reaccionar, Farners Prat feia el 4-3, igualat tot seguit per Pati Miret. Els darrers dos minuts i mig han estat vibrants. Almirall ha tornat a castigar l'Igualada amb una doble rematada a dins de l'àrea . Amb les visitants jugant sense portera, De Sivatte ha forçat la desena falta a l'últim segon. Pati Miret ha hagut d'optar pel xut directe, ja que no hi havia temps d'aproximació, i la portera Paula Lladó ha exercit d'heroïna del seu equip.