El Covisa acaba patint però reté els tres punts a casa (4-3)

El Covisa Manresa ha derrotat l'ETB Calvià (4-3) en un partit que semblava encarrilat a la mitja part, però que no s'ha acabat de decidir fins al final. Els balears han marcat el seu darrer gol ja dins de l'últim minut i han posat l'ai al cor a l'afició local, però finalment els manresans s'han endut els tres p unts.

La pressió defensiva de l'equip de Borja Burgos de l'inici era per evitar que el rival sortís còmodament, però la qualitat defensiva dels insulars ha provocat que de seguida hagin hagut de recular a mitja pista. Aquest sistema ha funcionat i, al contraatac, el Covisa ha clavat un parcial de 3-0. El primer gol ha arribat mitjançant Noguera, que després s'ha lesionat i ha hagut d'abandonar el camp. Tot seguit, Manu i Asís també han batut Jaume i han establert un resultat que semblava clar al descans.

Tot i el marcador en contra, el Calvià ha seguit creant perill i Cella s'ha hagut d'esmerçar per salvar alguns gols. El Covisa ha desaparegut del partit i Iturbe i Jason ha retallat la diferència quan només s'havien jugat vuit minuts.

Les coses no feien bona cara, però llavors els manresans han equilibrat el joc i Asís, amb un xut potent a l'escaire, ha donat una certa tranquil·litat als amfitrions. Encara faltaven deu minuts i el Calvià semblava més sencer. A 40 segons per al final, Jason ha fet un gol excepcional i el Covisa ha tornat a patir, però ha gestionat bé el rellotge i s'endú tres punts cabdals per al futur immediat a la lliga.

La fitxa tècnica

COVISA MANRESA: Cella, Santa, Iker, Aarón i Terri -equip inicial- Lavado, Noguera, Asís, Manu, Ambròs, Pere Aran i Arriero (ps)

ETB CALVIÀ: Jaume, Iturbe, Leal, Nicolau i Nil -equip inicial- Ruby, Gonzalo, Sergi, Jason, Piña i Ibon

ÀRBITRES: Gómez Martínez i Maroan Haddouchi

GOLS: 1-0 Noguera min 8, 2-0 Manu min 14, 3-0 Asís min 19, 3-1 Iturbe min 22, 3-2 Jason min 28, 4-2 Asís min 30, 4-3 Jason min 39’20