Nova oportunitat per signar un triomf a la seva pròpia pista tant per al Covisa Manresa FS com per al Sala 5 Martorell. Els blanc-i-vermells reben avui, a partir de les 16 hores, un horari inusual, l’ETB Calvià. Assolir la quarta victòria consecutiva consolidaria el Covisa Manresa FS entre els sis primers classificats. El porter Sergio Arriero s’ha entrenat aquesta setmana amb normalitat després d’una llarga lesió. Per tant, el tècnic Borja Burgos, podrà comptar amb tots els seus jugadors amb l’excepció d’un dels darrers fitxatges, l’ala odenenc Marc Riba, baixa per raons personals. L’ala esquerrà Pere Aran (CEFS Santpedor), és l’altra incorporació que han efectuat els manresans. Per la seva banda, després de la remuntada a la pista d’O Parrulo Ferrol (7 a 8), el Sala 5 Martorell pretén sotmetre a casa el FS Alzira (19.30 hores).