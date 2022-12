El Cadí la Seu va aconseguir una importantíssima victòria a Bembibre (41-64) en un partit que l'empata a quatre victòries amb les lleoneses en la lluita per escapar de la part baixa de la classificació. Les jugadores de Jordi Acero van anar sempre a davant en el marcador i van reblar el resultat, amb una diferència, a més, que pot anar bé en els empats de final de curs, en un gran últim quart, sobretot en defensa.

Fins aleshores, les urgellenques havien gaudit de vuit punts de distància a la primera meitat (15-23), amb una bona Kovacevic, però un parcial de 7-1 per a les locals al final del segon període va comprimir el resultat fins a un 27-31.

La defensa del Cadí va excel·lir en els segons vint minuts, en què només va permetre set punts per quart a l'equip rival . Per contra, les visitants van trobar punts de totes bandes, sobretot de les seves generadores de joc, Laura Peña i Laia Raventós, i de Georgina Bahí a la zona, per lligar el triomf en una pista on s'ha perdut en temporades on la trajectòria de l'equip estava sent millor

La fitxa tècnica

EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE: Silva 12, López, Whalen 5, Austin 7, Palma 2 -cinc inicial- Lacorzana 8, Dubniuk, Moya 3, Westerik i Pirttinen 4

CADÍ LA SEU:Peña 10, Raventós 13, Strautmane 6, Bahí 11, Tunstull 6 -cinc inicial- Kovacevic 8, Brotons 4, Ramette 6, Pujol i Soler

ÀRBITRES: García León, Langa de Martín i Colomer

PARCIALS: 11-17, 27-31 (descans), 34-42, 41-64