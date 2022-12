El Bàsquet Girona continua en el grup de tres cuers de la Lliga Endesa després de ser àmpliament apallissat pel València Basket (104-69) en partit disputat aquest diumenge al migdia, a la mateixa hora que el Baxi perdia a Madrid. D'aquesta manera, gironins, manresans i el Betis queden al fons de la taula, amb només dos triomfs.

El València ja s'ha escapat mínimament en el primer quart, però ha fonamentat el seu gran avantatge final amb un parcial escandalós de 34-9 en el tercer, en què els onze punts de Puerto han catapultat els taronja. El local Rivero i el visitant Taylor han anotat vint punts.

En la part de dalt, el Cazoo Baskonia i el Barça han igualat amb l'Unicaja en la tercera posició de manera ben diferent. Els bascos han sorprès per la contundència i han passat per sobre del fins ara fiable Gran Canària per 68-96. Markus Howard, amb 34 punts i 9 de 12 en triples, ha estat la figura del duel.

Per la seva banda, els blaugrana han patit per superar el Breogán per 74-78, en un duel que estava empatat a cinc minuts per al final. Hollatz i Mirotic han estat els màxims anotadors, amb 16 punts.

En l'últim partit del dia, el proper rival del Baxi, el Surne Bilbao, ha perdut per 77-80 a casa contra el Monbus Obradoiro en una remuntada final que no ha acabat de reeixir. Els 22 punt de Smith no han estat suficients. Robertson n'ha fet 15 pels gallecs.