Setena victòria del Club Esportiu Puig-reig al Subgrup 4A de la Segona Catalana. Els roig-i-verds van golejar el penúltim classificat, la UD Taradell (4 a 1), i s’enfilen fins al segon lloc a la taula classificatòria (22 punts), amb un partit jugat més que el tercer, el CE Berga (21).

Els jugadors de Miki Noguera van exhibir ambició i determinació des de l’inici del partit i el central Marc Balmes va avançar els berguedans a l’electrònic quan tot just s’havien consumit set minuts de joc en rematar de cap a gol un servei de cantonada. Tot i l’avantatge adquirit, els amfitrions no van deixar de prémer l’accelerador en atac i el golejador Arnau Pons va situar el 2 a 0 en el marcador amb un autèntic golàs: va sorprendre el porter osonenc Jonathan García amb un precís xut al primer pal des de la frontal de l’àrea de penal del conjunt entrenat per Jordi Vidrier (min 21). Malauradament, nou minuts després, una pilota perduda pels roig-i-verds quan iniciaven la concepció d’una acció ofensiva va propiciar el gol del taradellenc Arnau Bayés (2 a 1).

Tot i les notables prestacions dels puig-reigencs, el seu mínim avantatge es va mantenir fins al tram final de la confrontació. Aleshores, un penal comès pel porter visitant sobre Arnau Pons (min 77) va permetre al veterà mig centre Esteve Montardit sentenciar el guanyador del partit (3 a 1) i, set minuts després, Arnau Pons va completar la seva exhibició d’habilitats en efectuar un servei en profunditat envers la desmarcada de ruptura de Carles Lorenzo que va habilitar el davanter per corroborar la golejada (4 a 1). En les deu jornades que resten de la primera fase, el CE Puig-reig pretén consolidar-se en les tres primeres posicions, aquelles que faciliten l’accés a la lluita per l’ascens de categoria.