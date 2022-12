La cinquena victòria del CF Solsona al Subgrup 5B de la Segona Catalana va permetre a l’equip entrenat per David Jaray i Eduard San José pujar fins al cinquè lloc. Els solsonins havien perdut els dos darrers duels contra el primer, el CE Artesa de Segre (0 a 3), i el tercer, la UE Guissona (1 a 0). Ahir, el central Adrià Barniol va avançar els escapulats a l’electrònic (min 37) i Joel Canals va segellar la victòria dels solsonins (min 64). Per la seva banda, el CF Organyà va sumar un meritori empat al camp de l’EF Gerard Gatell d’Agramunt, el quart classificat. Un penal transformat per Xavier Casanova (min 44) va avançar el conjunt de l’Alt Urgell a l’electrònic i Xavier Pedrol va establir les taules definitives (min 60).