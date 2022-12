El transcendent duel entre el CE Mercantil i el Club Gimnàstic que havia de determinar quina de les dues formacions es consolidava en la primera de les dues places que faciliten l’ascens a la Divisió d’Honor Juvenil es va decantar a favor dels sabadellencs (4 a 3). La derrota dels escapulats combinada amb els triomfs del CF Damm B, el FC Barcelona B i el RCD Espanyol B provoca que els manresans davallin fins a la sisena posició, tot i mantenir la segona plaça que atorga l’ascens de categoria. Els escapulats es van avançar a l’electrònic al segon minut de joc, gràcies a un gol d’Arnau Prat. Els amfitrions van maldar durant la resta del primer període per reequilibrar el marcador, però no ho van aconseguir fins al minut 40, mitjançant un penal transformat per Miguel Expósito. Hugo Santana (min 65) i Gerard Torres (min 69) van situar el 3 a 1 a l’electrònic, però Miquel Graells va retallar la diferència i Marc Bombardó va empatar a les acaballes del duel (3 a 3). L’última jugada del partit va facilitar el triomf als sabadellencs.