La selecció catalana femenina de categoria sub-15 disputarà el febrer la Fase d’Or del Campionat d’Espanya després de resoldre de forma positiva la primera fase del certamen, que s’ha celebrat a Alcázar de San Juan (Ciudad Real), amb participació destacada de dues jugadores de la Catalunya central, la manresana del Barça Kautar Azraf i Ona Montserrat, del CF Igualada.

Azraf va tenir un concurs decisiu en la primera jornada: dos gols seus en pocs minuts, del 51 al 57, van permetre a Catalunya remuntar la diana aconseguida per Castella la Manxa al primer temps. La igualadina Montserrat també va sortir de titular, i va ser substituïda al minut 42.

En el segon i darrer partit, Catalunya va vèncer la Comunitat Valenciana per 0-2, amb gols de Bea Pérez i Chaimae Boughazi. Azraf va ser titular i Montserrat va entrar al 51, i totes dues van contribuir a l’èxit del combinat dirigit per Jaume Comellas. El proper repte de l’equip serà la fase final de l’estatal, que encara no s’ha anunciat on se celebrarà.