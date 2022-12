Els judokes del Centre de Tecnificació del Bages i Moianès van pujar tres vegades al podi i van assolir cinc cinquenes posicions més en la Supercopa d'Espanya cadet que es va disputar a Pamplona.

Així, les medalles van ser totes per a competidors de l'Esport7. Els dos ors van ser per a Àlex Llamas en menys de 50 kg. i Guillem Lozano en menys de 90. El bronze va ser aconseguit per Helga Barris en menys de 52.

A més, cinquens llocs per a Luca de Palma i Arnau Domínguez (Esport7), per a Adrià Marín (Judo Moià) i per a Júlia Beltran i Nerea Espinosa (Judo Ripoll).