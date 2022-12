L’Associació Pickleball del Bages és pionera en la introducció d’aquest esport al país

D’un temps ençà, la comarca del Bages i, més concretament, la població de Cabrianes, ha esdevingut l’eix vertebrador de la introducció a Catalunya del pickleball, una modalitat esportiva de pala que combina característiques pròpies del bàdminton, el tennis i el tennis taula.

Tots els dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 hores, els pioners del pickleball a casa nostra s’apleguen al pavelló de Cabrianes per practicar un esport «dinàmic, però totalment inclusiu, apte per a palistes de totes les edats, des dels sis anys fins a la setantena». No en va, el pickleball requereix «fer moviments ràpids, però en un espai molt reduït. No és un esport de potència, és una modalitat on predominen l’estratègia i la col·locació», detalla el president de l’Associació Pickleball del Bages, l’avinyonenc establert a Sant Fruitós, Pere Segura.

Un esport en expansió arreu

El pickleball va néixer l’estiu del 1965 a la llar del futur congressista Joel Pritchard, a l’illa de Bainbridge, estat de Washington (EUA). La impossibilitat d’organitzar un partit de bàdminton va incitar Pritchard i uns amics seus, els germans McCallum, a crear una modalitat esportiva de pala que s’adaptés a les característiques de l’espai de què disposaven. Durant els anys setanta, el pickleball es va expandir fins a Califòrnia, Florida i Hawaii. En l’actualitat, tal com exposa Pere Segura, «als Estats Units, el practiquen cinc milions de persones i és un esport en expansió que provoca la creació de clubs que tenen fins a una trentena de pistes a les seves instal·lacions». Així doncs, als Estats Units «s’organitzen torneigs a dojo i ja s’han constituït dues lligues professionals de pickleball: la Major Pickleball League (MPL) i la dinamitzada per la Professional Pickleball Association (PPA)». «Les residències d’avis construeixen pistes de pickleball per als seus usuaris i jugadors o exjugadors de l’NBA com Dirk Nowitzki, Lebron James, Kevin Love i Draymond Green promouen aquest esport o inverteixen en l’adquisició d’equips professionals», explicita Pere Segura.

L’avinyonenc va practicar el bàsquet, el tennis i la natació des de la infantesa, però fa quasi una dècada, unes calcificacions al peu dret derivades d’una lesió mal curada el van obligar a deixar de fer esport i a sotmetre’s a dues intervencions quirúrgiques. Després de vuit anys sense poder jugar a tennis ni practicar cap altre modalitat esportiva, entre els 33 i els 41 anys, la descoberta del pickleball ha permès el bagenc retrobar-se amb l’activitat física. «Tal com assenyalava, el pickleball és un esport del tot inclusiu, gens agressiu: requereix un toc de pilota suau i puc competir en la modalitat de dobles sense dificultats». El febrer d’aquest any, en assabentar-se que s’organitzava un curs de monitor de pickleball a Sevilla, Pere Segura va enredar el navarclí Dani Nieto per assistir-hi i cursar-lo. «Necessitàvem assessorament i aprofundir en els coneixements que teníem. Era una oportunitat única», relata.

Una modalitat que ha arrelat

«El pickleball es va començar a practicar a Madrid el 2010, gràcies al professor universitari nord-americà Mike West, la persona que va introduir aquest esport a l’Estat». «De moment, ha arrelat a la capital i a Andalusia, on ja hi ha setze associacions que el promocionen i que organitzen competicions. El setembre passat, l’Spanish Open Pickleball Championships va aplegar palistes d’onze nacionalitats», assenyala.

Pere Segura, Dani Nieto i el manresà Èric López van tramitar la inscripció provisional de l’Associació Pickleball del Bages el març passat i, des d’aleshores, han desenvolupat una activitat frenètica per donar a conèixer aquest esport a casa nostra. No endebades, en aquests deu mesos han organitzat exhibicions a escoles, fires, places, clubs esportius i zones esportives de Mura, Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Navàs, Sallent, Santa Maria d’Oló i Manresa i han creat una activitat extraescolar de pickleball a l’escola Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages a la qual assisteixen regularment 26 alumnes. El divendres, 25 de novembre, un grup de mestres i alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Físiques i Esportives de l’Escola Joviat van descobrir el pickleball de la mà de Pere Segura i Èric López.

Els pioners d’aquest esport al Bages, a més de gestionar la creació d’un lloc web de l’associació, pretenen arrelar en una població de la comarca el consistori de la qual estigui disposat a adequar pistes per a la pràctica del pickleball i introduir-lo en d’altres escoles com a activitat extraescolar, el proper curs lectiu.