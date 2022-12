El Cadí la Seu ha caigut derrota pel Castors Braine belga per 63-66 en el darrer partit de la primera fase de l'Eurocup Women, però n'ha tingut prou per classificar-se per a la propera ronda eliminatòria. L'equip de Jordi Acero va guanyar per nou punts a la pista del seu rival i si no perdia per més que aquesta mateixa diferència, assegurava la segona posició del grup, darrere del Casademont Saragossa. Les belgues, per la seva banda, també tenen un peu a la següent ronda, tot i que hauran d'esperar a tots els resultats d'aquest dijous per ser un dels millors tercers classificats de la seva conferència. Les estadístiques del partit les podeu trobar AQUÍ.

El duel ha estat igualat en el primer període, que ha finalitzat en empat, però semblava que el Cadí s'escapava en el marcador en l'equador del segon, quan ha adquirit una distància de vuit punts (30-22) amb uns bons minuts de Laura Peña. Però el Castors, que ja no tenia res a perdre i al qual la victòria pot anar mol bé per classificar-se, ha arribat millor a la mitja part i ha aprofitat la inèrcia en el tercer període per dur la iniciativa, tot i que sempre amb distàncies molt curtes. En el període decisiu, al Cadí potser li hauria anat bé assegurar una derrota mínima. De fet, la distància de nou punts ha perillat amb un 43-49. Però les urgellenques han capgirat el resultat i han estat a punt de guanyar dins del temps reglamentari. Vencien per 59-54 amb un triple de Peña, però han tornat a resoldre malament l'enfrontament. Coulibaly ha empatat a set segons i el triple final de Georgina Bahí no ha entrat. En el temps suplementari, el Cadí s'ha tornat a escapar de quatre punts (63-59), però un triple de Lindström i un altre bàsquet de Coulibaly han donat avantatge al Castors quan el temps ja s'aproximava a l'últim minut. Vista aquesta situació, el Cadí ha preferit no anar a buscar una altra pròrroga, amb la qual les belgues haurien pogut seguir ampliant la diferència, i han acceptat una derrota curta que les classifica, però que segurament complica el rival en l'eliminatòria directa que es començarà a jugar per Reis.