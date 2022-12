El CR Catalunya Central, l'equip sènior femení de rugbi format en part per jugadores del Manresa Rugby Club, va caure per 12-15 contra el Sant Cugat B en el darrer partit de la primera volta de la seva competició. D'aquesta manera, arriba a l'equador del torneig amb un balanç de dues victòries i tres derrotes.

El Sant Cugat B va començar millor el partit, amb un parcial de 0-10 gràcies a dues de Martina de Benito sense transformació. A la represa, però, les locals (el partit es jugava a Vic) van retallar la distància a través de Maria Prat i va haver de continuar lluitant quan les vallesanes van instaurar el 5-15. En el tram final, Maria Sort va fer un assaig, transformat per Maria Prat. El triomf era a prop però, tot i una gran cursa final, no va arribar. La segona volta no arrencarà fins el proper dia 15 de gener.

Alineació del CR Catalunya Central:

Victòria Silveira, Brenda dos Ramos, Sarai Aramburu, Cristina Elié, Marina Bertrán, Ona Roca, Nuna Martín, Lara Ventura, Erin Yuste, Meritxell Esturi, Maria Prat, Martina Guirado i Núria Jordà.

També van jugar: Alba Albarellos i Sara Cruz.

Àrbitre: Joan Gea Rubio.