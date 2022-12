«He vist la meva mare com s’emocionava amb les proeses de la selecció»

Els millors jugadors d’origen marroquí que militen en clubs de les nostres comarques celebren l’esclat d’eufòria que l’actuació del Marroc ha desfermat entre la comunitat magrebina i esperen amb fal·lera i il·lusió la semifinal d’avui contra l’actual campiona del món, França (20 hores). Regió7 ha pogut copsar el sentir de la futbolista Chaimaa Azraf (Club Gimnàstic de Manresa), així com d’Abdelkader Guettaf (CF Igualada), Bilal Ait Mekideche (CF Solsona) i Hatim Nahal (CE Puig-reig).

«La selecció és l’única alegria per a moltes famílies del meu país que no saben què menjaran l’endemà o que viuen en barraques. Els jugadors de Walid Regragui han omplert de joia totes les llars marroquines», assenyala amb vehemència Bilal Ait Mekideche, un jove manresà de 20 anys de pare algerià i mare marroquina que ha jugat quatre exercicis als equips formatius del Girona FC i que ha coincidit amb Ez Abde a les concentracions dels combinats sub-17 i sub-18 del Marroc. «He vist la meva mare emocionar-se amb les proeses de la selecció», revela Abdelkader Guettaf, establert a Manresa des del 2014 després de viure tota la seva infantesa a Solsona. Una anècdota que exposa Bilal Ait Mekideche permet constatar la passió amb la qual viu la comunitat marroquina la trajectòria mundialista de la selecció. «A dues de les meves tres germanes no els agrada el futbol. No veuen els partits. Però quan s’assabenten del resultat, no poden evitar plorar d’emoció i sortir al carrer a celebrar les victòries del combinat estatal». L’incisiu davanter del CF Solsona va travar una sincera amistat amb el porter titular del Marroc, Yassine Bounou, quan militava al Girona FC i confessa que aquest li explica a través de les xarxes socials que «tot el que fem, ho fem per al nostre poble, per al poble marroquí».

Superar les millors expectatives

Tots quatre segueixen habitualment la selecció marroquina i tenien bones sensacions abans de l’inici de la cita mundialista. Chaimaa Azraf recorda que «el joc del Marroc al mundial del 2018 ja va ser molt remarcable», tot i no superar la fase de grups. Hatim Nahal hi afegeix que «es va competir molt bé a la darrera Copa d’Àfrica». «Aquest grup de futbolistes joves majoritàriament formats a Europa ja generaven il·lusió abans de l’inici del campionat», explicita. Lògicament, però, calia ratificar aquestes bones sensacions. «Havíem de veure la resposta de l’equip quan s’enfrontés a les millors seleccions del món. Les prestacions que van oferir els jugadors de Walid Regragui en el primer partit contra Croàcia (0 a 0) van corroborar que podíem fer un gran campionat», conclou Abdelkader Guettaf. «És un equipàs», rebla Chaimaa Azraf.

El compromís dels futbolistes, la fortalesa defensiva del combinat, l’excel·lent actuació de Yassine Bounou i el decisiu paper del seleccionador Walid Regragui són les claus de la històrica trajectòria del Marroc al mundial 2022. Hatim Nahal considera que el seleccionador «destaca per la seva personalitat. Ha sabut motivar i cohesionar el grup. Aquest és un dels seus punts forts com a entrenador». Bilal Ait Mekideche ho corrobora. «Va aconseguir que jugadors consagrats com Noussair Mazraoui i Hakim Ziyech tornessin a la selecció. I a la vegada, fa confiança a un lateral esquerre com Yahya Attiat-Allah, que juga al Wydad Casablanca. A més, a l’equip no hi ha egos ni egoisme. Tots posen el seu talent al servei del col·lectiu».

Abdelkader Guettaf reconeix que va viure el partit de vuitens de final contra Espanya «amb molts nervis» i Hatim Nahal que «vaig patir molt». Per a Chaimaa Azraf, de 20 anys, «va ser cabdal que els nostres defenses no deixessin espais als davanters per rebre per l’interior».

Els nostres protagonistes tenien confiança en les possibilitats del Marroc contra Portugal i «quan vam adquirir avantatge al marcador, vaig tenir la certitud que passaríem a semifinals», assegura Hatim Nahal. El quartet és conscient de la dificultat de l’empresa d’eliminar, avui, a l’actual campiona del món. Per a Bilal Ait Mekideche serà fonamental «aconseguir no encaixar gaires gols contra l’equip liderat pel millor jugador del món a hores d’ara, Kylian Mbappé». Chaimaa Azraf prediu «una victòria per u a zero, tot i que ens ho posaran difícil». Per la seva banda, Hatim Nahal reflexiona que «passi el que passi, res ja no tornarà a ser el mateix. La selecció s’ha guanyat el respecte del món del futbol en aquesta cita mundialista». De ben segur, aquest vespre, tots quatre s’aplegaran a la sala d’estar de les seves respectives llars per veure un duel històric amb les seves famílies.