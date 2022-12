El Sedis Bàsquet continuarà recorrent per solucionar una injustícia

El Sedis Bàsquet no es rendeix i presentarà un nou recurs, aquest cop al comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) respecte de la validesa de la cistella que va suposar-li la derrota en el partit de lliga que el Cadí la Seu va jugar a casa contra el Lointek Gernika. L'organisme federatiu va desestimar dimarts el primer recurs del club urgellenc, presentat ja fa setmanes, que es basava en les imatges de televisió en què es veia que el darrer tir de les basques va arribar quan la llum del tauler ja estava encesa i, per tant, fora de temps.

Els fets van succeir el 19 de novembre passat, quan el Cadí guanyava per un punt (68-67) a poc més de tres segons per al final del duel de lliga contra el Gernika, després de dos tirs lliures anotats per la seva pivot Jewel Tunstull. En aquest temps, el conjunt biscaí va travessar la pista i la seva jugadora Brooque Williams va fer un llançament desesperat que va entrar a la cistella i que, per tant, donava la victòria al Gernika.

Després d'uns moments d'estupefacció, els col·legiats del partit, Mikel Cañigueral, Víctor Mas i Fernando Ibáñez, van donar per bona la cistella. En la Lliga Femenina Endesa no hi ha possibilitat de veure repetides les jugades i de decidir si estan o no fora de temps. Les imatges televisives de la retransmissió, però, van demostrar que quan el tauler s'encén, la pilota encara és a les mans de Williams i que, per tant, la cistella no hauria hagut de valer, tot i que el reglament federatiu indica que el que compta és el so de la botzina que, en teoria, ha de sonar simultàniament. De fet, segons va informar el periodista de RAC-1 Marc Mundet després del partit, els mateixos col·legiats van demanar disculpes al Cadí quan van poder veure les imatges, però ja no podien fer-se enrere de la seva decisió.

Tribunal incompetent

En la resolució del comitè de Competició, que es va fer pública dimarts, aquest indica que una resolució contrària a allò que van decidir els àrbitres "excedeix de qualsevol competència o atribució del comitè". Segons aquesta resolució, "l'acta recull la decisió dels àrbitres, reflectint en conseqüència el resultat del partit que és el determinat per les seves decisions, que els òrgans disciplinaris no poden corregir, esmenar o anul·lar".

Davant d'aquesta resolució, el Sedis ha fet aquest dimecres una nota en què recorda que els àrbitres han reconegut el seu error i que aquest "ha quedat demostrat mitjançant els talla de vídeo i la imatge de la jugada". Per aquest motiu "ens veiem en l'obligació de continuar demanant justícia sobre la darrera acció fora de temps, que ens va significar perdre el corresponent partit".

A l'espera de saber què decidirà el comitè d'Apel·lació, que no fa la cara de canviar gaire respecte del de competició, se succeeixen els precedents sobre casos com aquests en l'època prèvia a la implantació de l'instant replay. El mateix Marc Mundet recordava a Twitter un partit d'Eurolliga entre l'AEK Atenes i el TAU Baskonia que es va haver de repetir perquè, tot i que el jutge, com ara aquest, deia que no podia canviar el resultat, sí que determinava que el resultat no reflectia què havia passat a la pista.

En canvi, hi ha situacions anteriors en què això no va passar. A Manresa se'n recorden dues en una mateixa temporada, la 1997-98, i totes dues a la pista de l'Estudiantes. En una, es va donar una cistella del local Carlos Jiménez clarament fora de temps en partit de lliga regular i en l'altra, en els play-off, es va fer el mateix en una de dubtosa de Pere Capdevila.