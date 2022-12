¿Per què està tan cotitzat a l'estranger un entrenador de futbol ‘made in Spain’? Més enllà del coneixement i el talent, les cures i l'atenció que la RFEF dispensa a aquest col·lectiu en la seva formació -tant esportiva com personal- és clau per entendre aquesta situació. “L'entrenador espanyol és un referent mundial. La formació que té un entrenador espanyol és exemple a tot el món i, de fet, tenim peticions constantment de federacions estrangeres que volen estudiar la nostra metodologia”, subratlla David Gutiérrez, president del Comitè d'Entrenadors de la Reial Federació Espanyola de Futbol. L'últim cas d'èxit és tota la feina que s'amaga rere l'ascens de Luis de la Fuente com a seleccionador nacional.

“La imatge d'un entrenador espanyol es posa en valor quan els tècnics se'n van fora i, des d'aquesta perspectiva, s'adonen de la rellevància que tenen a l'altra banda de les nostres fronteres. Des de dins potser un no és tan conscient d'aquesta projecció internacional, però a pràcticament tots els països del món hi ha un entrenador espanyol i és una referència”. Per arribar a aquesta situació que comenta David Gutiérrez, des de la RFEF no només es busca l'excel·lència procurant un perfil amb domini de les qüestions tecnicotàctiques, ser bon gestor i un gran líder, sinó que també es persegueix la direcció correcta en el tema personal. “Ens encantaria que tothom fos professional, però la majoria dels entrenadors són formadors que intervenen en el futur de moltes nenes i nens que teixiran l'Espanya del futur. Tenim una responsabilitat molt gran”.