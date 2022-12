El bagatge i l’expertesa adquirits durant més de dues dècades a les banquetes i exercint de professor de tècnica a l’escola d’entrenadors durant vint cursos (període 1990-2010) recollits en 233 articles que configuren un amè volum de 485 pàgines.

El manresà establert a Sant Vicenç de Castellet Josep Simelio va omplir de gom a gom la seu de la Penya Blaugrana de Sant Vicenç, dimecres, en la presentació del llibre Apunts de futbol (Farell Editors). Una setantena de persones no es van voler perdre la presentació d’una obra que ha exhaurit la primera edició.

Josep Simelio va detallar ahir a Regió7 que «quan encara donava classes, ja barrinava la idea de fer un llibre, probablement centrat en la tècnica del futbolista. Després, vaig prendre la decisió d’ampliar-ne l’àmbit temàtic i de desenvolupar-hi qüestions relacionades amb tots els aspectes de l’apassionant món del futbol». El llibre és fruit de cinc anys de treball de l’exjugador i entrenador.

Tal com va exposar davant un auditori expectant, Josep Simelio ha bastit una obra «ideada per llegir-ne un article diàriament i, després, reflexionar sobre la temàtica que s’hi desenvolupa». «No és un llibre per llegir a raig, d’una tirada», va reblar.

El reputat tècnic i formador analitza a Apunts de futbol qüestions relacionades amb la tècnica individual del futbolista, inclosa l’específica del porter; l’estratègia; el rol del tècnic d’un equip sènior; les nombroses qualitats que ha de reunir un entrenador d’equips formatius; la importància de la transmissió de valors als joves aprenents de futbolista; les regles del joc i el seu coneixement i els tòpics, mites i cantarelles característics d’aquest esport, sense oblidar-se de reflexionar sobre la figura del col·lectiu arbitral, el futbol femení i el paper dels periodistes esportius i dels mitjans de comunicació.

Tot i això, Josep Simelio no ha ordenat els 233 articles d’Apunts de futbol per apartats temàtics, «figuren en el llibre segons l’ordre en què els vaig concebre i redactar», explicita.

Durant la presentació del compendi, Josep Simelio va palesar el seu tarannà didàctic i va evidenciar la seva profunda preocupació per tal que els futbolistes en formació estiguin en mans de tècnics amb el perfil idoni. «Les direccions esportives dels clubs haurien de saber que és preferible no fer un equip de futbol base si abans no tenen l’entrenador adient per dirigir-lo», va etzibar. Simelio va qüestionar la sinceritat del concepte «formar competint» i va demanar als tècnics dels equips formatius «tenir clar quina és la seva prioritat». Des de la lúcida talaia dels seus 75 anys, el bagenc va reclamar que «la transmissió de valors a través del futbol no quedi mai en un segon pla», va renegar dels entrenadors «que recriminen les errades sense donar solucions» i va emfasitzar la transcendència de «saber transmetre els coneixements als futbolistes de tal manera que els assimilin».

D’altra banda, Josep Simelio va remarcar la importància de l’estratègia en el futbol modern, va desmentir tòpics, mites i cantarelles i va demanar rigor i coneixement als periodistes esportius, a més de qüestionar «afirmacions errònies» de Xavi, Dani Solsona i Jorge Valdano, tal com fa en el llibre. Apunts de futbol es pot adquirir, per només 20 euros, als quioscos i llibreries de Manresa, Sant Vicenç de Castellet i Solsona.