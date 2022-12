El Covisa Manresa FS va anunciar ahir la incorporació a la plantilla del primer equip del reputat jugador manresà Xavi Cols, de 24 anys. Per raons personals, el prometedor tanca torna a residir a la capital del Bages i s’ha compromès pel que resta de temporada amb el buc insígnia de l’entitat on va completar una part fonamental de la seva etapa formativa. Dies enrere, Xavi Cols va acordar la rescissió del contracte professional que el vinculava amb el Servigroup Peníscola FS (Segona Divisió).

Xavi Cols va descobrir el futbol sala a l’Escola Joviat, però quan tot just era benjamí, es va incorporar als equips formatius del Manresa FS, on va militar fins el primer any de cadet. Aleshores, la seva progressió va propiciar el seu fitxatge pel FC Barcelona. En finalitzar l’etapa juvenil, va jugar dos exercicis al filial blaugrana (període 2016-2018) abans de concretar la seva incorporació al Peníscola FS (Primera Divisió). Després de dues reeixides temporades al conjunt castellonenc, el manresà va fitxar pel Viña Albali Valdepeñas, una entitat amb més potencial econòmic i aspiracions esportives més elevades. Tot i això, el desembre del 2021 va optar per retornar a l’equip de Santi Valladares. Xavi Cols ha estat internacional amb les seleccions espanyoles sub-21 i sub-18 i es va proclamar dues vegades campió d’Espanya juvenil per clubs amb el Barça (temporades 2014-15 i 2016-17). A més, amb Catalunya, va guanyar en dues ocasions el campionat d’Espanya de Seleccions Territorials.