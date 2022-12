El CF Castellterçol va ratificar al camp de l’AE Roses el seu bon moment i va aconseguir la quarta victòria seguida, la tercera per golejada (0 a 7). El conjunt del Moianès es va trobar molt còmode des de l’inici de la confrontació en un terreny de joc de grans dimensions i va assumir la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva. Les jugadores dirigides per Laia Serrés van trobar en els serveis en profunditat una fructífera via per generar ocasions i Júlia Catot es va valer d’una acció d’aquesta tipologia per encarar en solitari la portera local i avançar les castellterçolenques a l’electrònic (min 10). Quatre minuts després, el guanyador del partit estava dat i beneït (0 a 3). Primer, Jana Nuevo va aprofitar una excel·lent jugada trenada per les visitants i la sortida a destemps de Katia Eleonora Reja per situar el 0 a 2 a l’electrònic (min 13) i, tot just un minut després, la golejadora Júlia Catot va pispar una esfèrica a una defensa rosinca, va penetrar a l’àrea de penal i va batre la portera local.

Des d’aleshores, les amfitriones van maldar per bastir un mur defensiu a la frontal de la seva àrea de penal que Júlia Catot va esbotzar amb dues inapel·lables gardeles abans del descans (0 a 5). El pòquer de gols assolit per la mortífera davantera li permeten convertir-se en la segona màxima golejadora del grup (11 gols marcats en 4 partits jugats). A la represa, el conjunt del Moianès no va gaudir de tantes accions de perill. Tot i això, la central Carla Masiques va materialitzar un servei de falta directe i Mònica Bacter va culminar amb el setè gol de les visitants un increïble eslàlom pel bell mig de la defensa gironina. La victòria permet al CF Castellterçol enfilar-se fins al sisè lloc (15 punts), a només tres del segon i del tercer, l’OAR Vic i la UE l’Estartit (18). Pel que fa al grup 2n, el FC Pirinaica va segellar a Manresa un meritori empat sense gols contra el fins ara líder UD Can Trias. La consecució de les vermelles, combinada amb el triomf del FC Pirineus Starc Hotel al terreny de joc de la UE Calaf (0 a 5), facilita al conjunt de la Seu d’Urgell agafar el relleu de la formació egarenca al capdavant de la classificació (21 punts). A l’Alta Segarra, Beatriz de Oleza va signar un hat trick i s’aferma com la màxima golejadora del grup (19 gols en 9 partits). Rere el segon classificat, la UD Can Trias (20 punts), es manté un Jàbac i Terrassa (16) que va golejar sense pal·liatius el CE Moià (10 a 0). Per la seva banda, el FC Montmajor de Marc Canturri va sotmetre per un mínim 1 a 0 el CF Capellades i puja fins al cinquè lloc (15 punts). Anna Barbé (min 50) va determinar el triomf de les berguedanes. Per últim, assenyalar que el CE Navàs va vèncer l’ENFAF Andorra B (3 a 1), gràcies als gols marcats per Marina Saladich (min 47), Nina Simón (min 57) i Macarena Santos (min 70).