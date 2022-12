Un empat o una victòria de l’Igualada Rigat HC, avui al migdia (12.30 hores), en el tercer partit del grup C de la fase de classificació de la World Skate Europe Cup que enfrontarà el conjunt arlequinat i el RESG Walsum 1937 (Alemanya) permetria als igualadins certificar el seu accés a la fase eliminatòria de la segona competició continental. Divendres, els jugadors de Francesc Fernández van sotmetre l’US Coutras (2 a 0), i anit, la formació francesa va golejar el RESG Walsum 1937 (6 a 1), gràcies a un hat-trick de l’argentí Joaquín Vargas (minuts 9, 33 i 34), al penal i al gol materialitzats per Toni Seró (minuts 12 i 48) i a l’anotació de Marc Povedano (min 39). El partit entre catalans i francesos no es va decantar a favor dels arlequinats fins al segon període. Gerard Riba va donar avantatge als amfitrions (min 33) i Roger Bars va sentenciar la victòria, de penal, quan faltaven 40 segons per al final.