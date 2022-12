El món assistirà avui (16 h) a un duel estratosfèric, Argentina contra França, en la final del polèmic Mundial de Qatar, un país governat per una elit teocràtica i dictatorial. El pols centrarà el seu focus en les dues grans estrelles, Lionel Messi i Kylian Mbappé: el primer intentarà guanyar l’únic títol que li falta, el més gran, mentre que els europeus poden ser els primers a repetir títol des que ho fes el Brasil de Pelé el 1962.

Als 35 anys, i havent perdut la final del 2014 a la pròrroga contra Alemanya, la d’avui és probablement l’última oportunitat de Messi per conquerir la Copa del Món i emular Maradona. Considerat per molts el millor jugador de la història, l’exblaugrana està liderant una Argentina que té en el Dibu Martínez a la porteria el seu altre gran baluard. El golejador Julián Álvarez i la parella de centrals que formen Otamendi i Romero són altres noms destacats d’un conjunt que va iniciar el camí a Qatar amb la sorprenent derrota contra l’Aràbia Saudita.

Al davant, però, hi haurà la vigent campiona, amb Mbappé, de 23 anys, disposat a liderar el planeta futbolístic quan es retiri Messi, company seu al PSG. Campió fa quatre anys a Rússia, el combinat de Deschamps manté inalterat un sistema que no fa brillar el seu joc però es mostra sòlid. Un gran Griezmann i els gols de Giroud completen el gran atac, que es va quedar sense Benzema per lesió abans de començar el torneig. Tots ells aspiren a un segon mundial, que es tenyirà de blaugrana si França triomfa: Dembélé i Kounde poden tornar a ser titulars aquesta tarda.

En la prèvia del matx, el tècnic de l’albiceleste, Lionel Scaloni, va avisar que no només Messi i Mbappé poden decidir el resultat final i va confessar que s’emociona «en veure l’afició». Segons l’entrenador, «forma part de la nostra cultura tot allò que es viu a l’Argentina, tot el que ens envolta, l’emoció que està tenint la gent. Tenim la millor afició del món i, per una cosa o per una altra, necessiten una alegria».

Scaloni té dos dubtes. Un depèn del sistema: 4-3-3 amb Di María, recuperat de la sobrecàrrega que va limitar a vuit minuts la seva participació entre els quarts de final i les semifinals; 4-4-2 amb Paredes, com dimarts contra Croàcia; o 5-3-2 amb Lisandro per enfortir la defensa. I l’altra gran decisió és la parella de ball de Mbappé: Montiel o Molina per frenar-lo, heus ací la qüestió.

Deschamps, campió com a jugador el 1998 i com a entrenador el 2018, té les coses més clares i un enemic incontrolable: un virus que ja va deixar Rabiot sense semifinal. El centrecampista de la Juventus ja està recuperat i podria entrar a l’onze titular.

Ahir, però, un dels noms que van acaparar l’atenció de la premsa i la irritació de Deschamps va ser el de Benzema. Preguntat sobre la possibilitat que pugui jugar, el tècnic va dir que «hi ha futbolistes que s’han lesionat, Benzema n’és un. Ara tinc 24 jugadors. Fer-me aquesta pregunta és incòmode. No m’ocupo de les invitacions de jugadors, exjugadors i lesionats. Alguns hi seran, d’altres no».