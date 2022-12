El Gimnàstic de Manresa va superar per 3-2 l’Escola de Futbol Gavà, un dels adversaris principals en la lluita per l’ascens, i segueix sent el segon classificat dels equips que poden pujar de categoria, sisè en la classificació comptant els filials. Tot i el gol matiner d’Arnau Prat, els escapulats no ho van tenir fàcil i van haver de remuntar un 1-2 en contra gràcies, última instància, a un altra anotació del mateix Prat.