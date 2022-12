El Bàsquet Girona va superar ahir per 78-69 el Casademont Saragossa i va escapar-se de la zona de descens de la classificació, en sumar la tercera victòria, una més que el Betis i el Baxi, a qui ha de visitar el proper 30 de desembre. Els homes d’Aíto García Reneses, que van tenir Kameron Taylor, amb 21 punts, i Quino Colom, amb 19, els seus millors homes, van treure partit d’un molt bon inici (21-8) per assolir una renda que ja no va ser mai igualada pel rival.

Els gironins empaten amb l’adversari d’ahir i amb el Fuenlabrada, que va caure per 102-88 a la pista del Cazoo Bakonia, amb 29 punts del local Markus Howard.A la zona alta, el Madrid és el nou líder després de guanyar a Tenerife per 67-80, amb 15 punts de Hezonja; el Barça va jugar bé els darrers minuts i es va desfer de l’Unicaja per 75-60, amb 13 punts de Laprovittola; i el València amenaça la zona de play-off en guanyar a Granada per 81-110 i 17 punts de López-Aróstegui.